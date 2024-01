Smite 2 har blitt annonsert, bygget fra bunnen av for Unreal Engine 5

HQ

Hi-Rez Studios og utvikleren Titan Forge Games har annonsert Smite 2 under den årlige Smite World Championships. Spillet blir en oppfølger til Smite, og er utviklet på Unreal Engine 5.2+, noe som ifølge utviklerne ikke bare muliggjør en rekke visuelle forbedringer, men også flere gameplay-forbedringer. En offisiell lanseringsdato er fortsatt ikke fastsatt, men tidlig alfa-tilgang skal komme allerede i løpet av våren i år.

Med Smite 2 tar Titan Forge Games sikte på å bygge videre på suksessen til det nåværende spillet. Under keynote-arrangementet understreket produsent Alex Cantatore og general manager Travis Brown at de holder seg tett opp til formelen fra originalen. Hovedmålet deres er å lage et spill som er Smite, men bedre. Det betyr at de vil beholde alle kjerneaspektene og "dykke dypt ned i hvert eneste lille aspekt av spillet og gjøre det bedre". Når man ser på gameplayet i Smite ved siden av Smite 2, er denne konservative tilnærmingen tydelig, ettersom utseendet og følelsen i begge spillene er svært like.

Det er imidlertid en veldig tydelig forbedring som kommer til Smite 2, som er steget opp til Unreal Engine versjon 5.2+, fra versjon 3 i det nåværende spillet. Smite 2 Spillets designdirektør, Ajax Walker, bemerker at denne oppgraderingen åpner opp for mange forbedringsmuligheter, for eksempel et omarbeidet brukergrensesnitt, våpen som viser spor, flere animasjoner og generelt sett mer farger. En annen viktig forbedring som utviklerne sikter mot, er en mer "gudommelig følelse" i spillet. På keynoten ble det fremhevet hvordan gudeegenskaper får mye mer effekt i Smite 2 med den nye motoren, for eksempel isangrep som gir frosteffekter på bakken, eller regndråper som faller rundt en gud som assosieres med regn.

Smite 2 vil også se en omarbeiding av noen av kjerneelementene i Smite. En av de tingene Brown ønsker å endre med det nye spillet, er det faktum at de første 10 minuttene av Smite ofte spilles veldig likt på grunn av optimale gudebygg som former metaen. For å endre dette vil gudene blant annet kunne bruke alle typer gjenstander i Smite 2. I stedet for å ha enten magiske eller fysiske angrepstyper, kan hver gud finjusteres med styrke- og intelligenspoeng. Andre tillegg på et mer taktisk nivå inkluderer nye bakdører for å angripe kartsjefer i Conquest og muligheten til å legge seg i bakhold for fiendtlige spillere.

Spillere som allerede spiller Smite, vil ikke være forpliktet til å bytte til Smite 2. Ifølge Brown og Cantatore vil Smite -serverne være i drift på ubestemt tid, og oppdateringer vil fortsette å komme ut. Det nåværende antallet på 130 guder vil imidlertid være det maksimale på Smite, og nye guder kommer bare til Smite 2. Noen av gudene vil være generasjonsoverskridende, noe som betyr at du kan spille dem i begge spillene. Utviklerne tror imidlertid at de fleste spillerne vil gå over til Smite 2. For å imøtekomme dette tilbyr de 50 % rabatt på premiumvalutaen, edelstener, i Smite 2 for hver edelsten spillerne kjøpte i Smite.

Men ikke alt i Smite 2 er rettet mot de eksisterende spillerne. Ifølge Brown vil det bli lagt mer innsats i onboarding av nye spillere. Smite 2 vil løse noen av disse problemene for nykommere. Dessuten vil matchmakingen få en overhaling, noe som skal forhindre at nye spillere får juling av erfarne spillere som kommer inn i spillet.

Til tross for at det ble annonsert på et esports-event, bemerket Brown og Cantatore også at Smite 2 utvikles mer med tanke på moro og gjennomsnittsspillere enn på spillere på høyt nivå. Målgruppen er heller ikke bare MOBA-spillere. Cantatore karakteriserte målene for Smite 2 etter keynoten som en blanding av det flytende gameplayet man ser i actionorienterte spill og den målbevisste karakteren til rene MOBA-er, noe som fører til mer "svingende" kamper, og kalte til og med Smite -formelen for et "spennende og aktivt spill som fortsatt har dybden av strategi, som du vil kunne ta til deg mye raskere hvis du har spilt et annet MOBA."

Smite 2 vil lanseres i tidlig alfa-tilgang våren 2024, etterfulgt av en betafase med rundt 25 nye guder mot slutten av 2024. Lanseringsdatoen for gratisspillet er ennå ikke fastsatt, men det vil inneholde rundt 50 guder. Deretter skal det komme nye guder annenhver uke, slik at det totalt blir 100 guder. Spillet vil kunne spilles på PC, Xbox Series X/S og PS5.