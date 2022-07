Smite får Nickelodeon-crossover til uka

HQ

Smite har tilbudt flere rare og herlige crossovers gjennom årene, inkludert Transformer, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things og mange flere - vanligvis som en del av spesielle arrangementer og sesonger. Og nå er nok et samarbeid i gang, og denne gangen er det Nickelodeon som venter.

Fra 12. juli vil dette samarbeidet legge til Danny Phantom, Rocko, Invader Zim, Powdered Toast (fra Ren & Stimpy) og XJ9 (fra my Life as a Teenage Robot) som som skins for henholdsvis gudene Janus, Freya, Cupid, Gilgamesh og Danzaburou. Du kan få dem som en del av et event der du kan kjøpe hvert skin direkte, mens Danny Phantom låses opp etter at du har kjøpt de andre fire kosmetiske produktene.

Det vil også være en rekke andre ksometiske gjenstander relatert til eventet, inkludert Announcer Packs, Avatars, Global Emotes, Jump Stamps och Loading Screens, som alle kan kjøpes ved å fullføre Nickelodeon Cosmetic Grid i spillet.