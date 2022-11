Smite får RuneScape-crossover neste uke den 13 november 2022 klokken 14:05 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Smite har blitt kjent for sine mange sprø crossovers, og har blant annet samarbeidet med Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar: The Last Airbender, Stranger Things,...

Smite får Nickelodeon-crossover til uka den 9 juli 2022 klokken 16:36 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Smite har tilbudt flere rare og herlige crossovers gjennom årene, inkludert Transformer, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things og mange flere - vanligvis som en...