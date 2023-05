HQ

Smurfs Kart ble utgitt for Switch sent i fjor, men heldigvis smurfe-fans der ute kommer spillet også snart til PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series S / X.

I en ny trailer - som du kan sjekke ut nedenfor - bekreftes det at disse versjonene vil bli utgitt 22. august. Smurf Karts er utviklet av Eden Games, som tidligere har laget Test Drive Unlimited, så vi vet at de er et studio med mye racingkunnskap.