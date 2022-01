Snake fra Metal Gear lager American McGee's Alice-serie

HQ

De fleste spillinteressert kjenner muligens David Hayter best som Snake i de majoriteten av Metal Gear Solid-spillene, men han har også skrevet filmer som X-Men, The Scorpion King og Watchmen. Nå er det tid for å kombinere skrivejobben med spillverden.

The Hollywood Reporter avslører at Radar Pictures og Abandon Entertainment har hyret inn Hayter til å skrive en TV-serie basert på American McGee's Alice. Det skal nevnes at ingen streamingtjeneste har tatt på seg å eventuelt sende serien enda, så bare tiden vil vise om denne følger i filmen sine fotspor og stille kanselleres. En interessant tanke er det uansett.