Snap and Grab er et stilig tyveripuslespill

Til tross for at ran og tyveri er universelt uglesett, har vi en tendens til å støtte skurker i mange fiktive verk. En av verdenspremierene på Day of the Devs bygger videre på dette, ettersom utvikleren No Goblins Snap and Grab handler om å planlegge det ultimate kuppet.

I dette spillet spiller du som en stilig fotograf som reiser til mange luksuriøse steder og arrangementer og bruker kameraet sitt til å ta bilder av viktige elementer som er verdt å gi tilbake til mannskapet ditt for å sikre at kuppet går glatt og uten overraskelser. Dette kan omfatte dyre gjenstander som er verdt å stjele, men også noen av fallgruvene som må unngås, som sikkerhetsvakter, eller noen av triksene som kan brukes for å distrahere nysgjerrige øyne. Det finnes selvsagt flere forskjellige måter å gå frem på i dette puslespilleventyret.

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato nevnt for Snap and Grab, men hvis dette unike konseptet tar deg lyst, kan du sjekke ut en haug med bilder av spillet nedenfor.