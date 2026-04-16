Snap sier opp rundt 1 000 personer og erstatter dem med AI
16 % av Snaps ansatte sies opp, og dette er "nødvendig for å realisere Snaps langsiktige potensial", ifølge CEO Evan Spiegel.
Snap sier opp rundt 16 prosent av sin globale arbeidsstyrke. Dette er et kostnadsbesparende tiltak, og målet er forbedret lønnsomhet ved hjelp av AI. Permitteringene berører rundt 1 000 heltidsansatte, og ytterligere 300 åpne stillinger blir også stengt, som rapportert av The Verge.
Snap-sjef Evan Spiegel sendte et notat til de ansatte om disse endringene, som er "nødvendige for å realisere Snaps langsiktige potensial". Og som forventet er AI svaret på forbedret lønnsomhet. Disse nye endringene forventes å spare Snap 500 millioner dollar innen andre halvdel av 2026.
Mange andre teknologiselskaper har kunngjort betydelige permitteringer i år, inkludert Meta, Amazon, Oracle, GoPro og Jack Dorsey's Block.