Snart blir det ikke mulig å sende meldinger fra PS3 til PS4

Med PlayStation 5 like rundt hjørnet virker det som at Sony nå gjør seg klare for å legge PlayStation 3 bak seg. På PlayStations japanske hjemmeside avsløres det nå nemlig at PlayStation 3 etter den 30. juni ikke vil kunne sende/motta meldinger til/fra PlayStation 4 og PS Vita. Hvorfor dette er nødvendig vites ikke, men vi krysser fingrene for at flere onlinefunksjoner fra PlayStation 3 ikke forsvinner (som blant annet å synkronisere trofeer).

Vi går ut ifra at dette vil ha en minimal påvirkning for de fleste, men det er så klart kjipt å se klassisk hardware miste funksjoner. Sony har historie med å være relativt raske å slutte med onlinestøtte (helt eller delvis) i sine spill, men PlayStation 3 kommer til å fungere online en stund etter dette, dog uten mulighet for å kommunisere med PS4-brukere.

Takk, PushSquare