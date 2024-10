Snart kan du bruke skjermbildene dine som Xbox Gamerpics

HQ

Som du sikkert vet, har Microsoft et program de kaller Xbox Insider, som du kan bli med i hvis du vil prøve ut nye funksjoner før alle andre og gi tilbakemelding. Nå har en ny funksjon blitt avduket av Xbox-ingeniør Eden Marie, som gjør det betydelig enklere å lage dine egne Gamerpics.

Takket være dette kan du bruke både skjermbilder og Achievement Art og klippe ut den delen du vil ha som et Gamerpic. For å gjøre ting enda bedre, har oppløsningskravet blitt senket hvis du vil laste opp dine egne bilder for å bruke som et Gamerpic.

Det er også mulig å bruke det samme beskjæringsverktøyet til å trimme skjermbildene du vil ha som bakgrunnsbilde i Xbox-dashbordet for å få det så fint (og kanskje fritt for helsestenger og annen HUD?) som du vil ha det.

Vi vet ikke når funksjonen blir tilgjengelig for alle, men normalt tar det en eller to måneder før nyheter som dette blir offentliggjort.