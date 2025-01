Snart kan du få cocktailer og boba-te mikset av en robot

HQ

De tar jobbene våre! Mixologer og baristaer over hele verden vil bli de neste som må tilpasse seg en verden der roboter kan true og til og med ta over deres plass i arbeidslivet, i hvert fall hvis Richtech Robotics får det som de vil med sin nyeste innovasjon.

Roboten, som ble avslørt og vist frem under CES-messen, er kjent som ADAM, og den er designet for å være "all-in-one beverage service". Det betyr at den kan mikse cocktailer og alkoholholdige drikker som en mixolog, men også te og kaffe som en barista.

Den bruker kunstig intelligens for å gi en personlig tilpasset opplevelse, har to smidige armer som hjelper til med å manipulere all maskinvaren og alt utstyret som trengs for å lage drinker, kan plasseres og bygges inn i en rekke miljøer, enten det er en restaurantbar eller en mobil trailer, og ifølge Richtech har den 23 menytilbud å velge mellom for øyeblikket. Richtech lover også at ADAM tilbyr bekvemmelighet og nøyaktighet døgnet rundt for å sikre at det ikke er noen produktvariasjon.

For øyeblikket tar Richtech imot tilbud om å leie ut og plassere en ADAM i din lokale bar. Kunne du tenke deg å bli servert av en robotbartender?