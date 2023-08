Snart kan du få en billigere versjon av Steam Deck

HQ

Valve har bekreftet at de snart vil begynne å selge renoverte Steam Decks. Disse enhetene er fullstendig testet av Valve og kommer med samme 1-års garanti som et vanlig Steam Deck.

Ettersom disse enhetene er Valve-sertifiserte, vil de kun ha noen mindre kosmetiske forskjeller, om noen i det hele tatt. Små riper og skavanker kan forekomme på de renoverte Steam Decks, men du vil se en prisforskjell på disse enhetene.

Som beskrevet på Steams nettsted, i stedet for å betale £ 349,00 som du ville gjort for 64 GB Steam Deck som ny, får du enheten for £ 279,00. Prisen på 256 GB-versjonen synker fra £459,00 til £369,00, og til slutt koster den renoverte 512 GB-enheten £459,00 sammenlignet med £569,00 som ny. Dette er ganske betydelige besparelser, men det er ikke sikkert at du får tak i et renovert Steam Deck med en gang, ettersom Valve har sagt at det er begrenset tilgang.

Ville du vurdert å kjøpe et renovert Steam Deck?