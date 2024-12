Snart kan du få The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim-godbiter i Smite

HQ

En av de mest etterlengtede filmene i desember er The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, som er et interessant prosjekt ettersom den tar oss med inn i en tidsperiode i Midgard som aldri har blitt utforsket i filmformat, samtidig som den bruker en anime-kunststil. Filmen har premiere på kinoer over hele verden fra 13. desember, og for å markere det har Warner Bros. gått sammen med Hi-Rez Studios og Titan Forge Games om et samarbeid i Smite spillene.

Fra og med neste uke, 10. desember, kan spillere strømme til Smite og Smite 2 for å tjene en rekke godbiter basert på den animerte Midt-Jorden-filmen. For å tjene gjenstandene trenger du bare å spille totalt 10 kamper i hvert av spillene, og du har frem til 21. januar på Smite 1 og frem til 14. januar på Smite 2.

I henhold til de tilgjengelige elementene, her er hva du kan tjene :

Smite 1:



The Lord of the Rings Loading Screen



Helm Hammerhand Avatar



Datter av Rohan Global Emote



Wulf Jump Stamp



Smite 2: