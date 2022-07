Snart kan du forhåndsbestille Nerf-utgaven av Destiny 2-våpenet Gjallarhorn

HQ

For en stund siden, omtrent samtidig med at 30th Anniversary-pakken ble sluppet til Destiny 2, avslørte Bungie at de har inngått et samarbeid med Nerf for å lage en fysisk utgave av den berømte Gjallarhorn-rakettkasteren for å kunne skyte Nerf-piler med stil.

Den gang ble det nevnt at plastvåpenet skulle lanseres en gang i år, og at for å kunne kjøpe det må man ha skaffet Gjallarhorn i spillet. Ellers får man ikke forhåndsbestille/kjøpe Nerf-utgaven via Bungie Rewards-delen av Bungie Store. Nå vet vi, takket være et blogginnlegg, når du kan sikre deg din egen Nerf Gjallardhorn dersom du oppfyller kravet.

Det viser seg at det vil skje ganske snart, da Gjallarhorn etter alt å dømme kan forhåndsbestilles fra 7. juli 2022. Så torsdag til uka. Og det er viktig å være tidlig ute om du ønsker deg en, for det vil kun være resteksemplarer til salgs når forhåndsbestillingsperioden er over.