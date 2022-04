Snart kan du migrere fra Bethesda Launcher til Steam

HQ

Snart kan du si farvel til Bethesda Launcher. Ja, i fjor ble det avslørt at som et ledd i Microsofts eierskap av Bethesda, så dropper de nå deres eksklusive launcher på PC, og vil i stedet være å finne på Steam fra nå av. Så når kan du begynne å flytte spillene over?

Det fremgår nå på Bethesda-hjemmesiden at du kan begynne migrasjonen 27. april, og det gjelder spesifikt Fallout 76-spillere:

"Starting that day, Fallout 76 players will still be able to access the game through the Bethesda Launcher for a little while longer, but you will be unable to perform any real-money transactions, like purchasing Atoms or renewing a Fallout 1st membership."

Fra 11. mai kan man faktisk ikke logge inn i spillet engang via Bethesda Launcher, og det blir kun mulig å starte via Steam. Du kan lese mer om den praktiske delen av flyttingen her.