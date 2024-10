Snart kan du spille titlene du eier via Xbox Cloud Gaming

HQ

Game Pass Ultimate-abonnenter har i flere år kunnet spille de aller fleste av tjenestens spill via skyen, noe som gjør det mulig å spille Xbox på laptopen eller smarttelefonen mens du sitter på stranden i Benidorm en fin sommerdag, koser deg på en fjellhytte i Nord-Sverige eller venter på flyet ditt på Los Angeles International Airport.

Nå melder The Verge at denne funksjonen er i ferd med å bli mye bedre enn den allerede er, ettersom Microsoft forbereder seg på å tillate medlemmer av Xbox Insiders-programmet å spille tusenvis av flere titler (med noen unntak på grunn av utgiveravtaler) via skyen, fra og med november, forutsatt at de eier spillene.

På den måten vil du kunne spille ting du eier som for øyeblikket ikke støtter skyspill, som Elden Ring, Like a Dragon: Infinite Wealth, eller den nylige suksessen Warhammer 40,000: Space Marine II - og selvfølgelig gårsdagens hit Metaphor: ReFantazio.

Vi vet ikke når funksjonen vil bli lansert for publikum ennå, men vanligvis tar det minst en måned fra noe blir introdusert til Xbox Insider Program til offentlig lansering. Det er imidlertid en funksjon som er vel verdt å vente på, synes du ikke?