Snart kommer en ny filmatisering av Reality Winners historie

Produksjonsselskapene får i hvert fall nok av Reality Winners ville historie. Hvis du ikke er kjent med navnet, klarte denne unge personen å lekke Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, mens hun jobbet som kontraktør for NSA. Vi så denne historien på det store lerretet for første gang i fjor da Sydney Sweeney spilte hovedrollen i Reality, som hadde en mye mer dramatisk og alvorlig tone enn den kommende filmen som Emilia Jones skal stå i spissen for.

Denne filmen er kjent som Winner og har også Kathryn Newton, Zach Galifianakis og Connie Britton i hovedrollene, og forteller historien på en mer humoristisk og komisk måte. Winner er også regissert av Susanna Fogel, og selv om det foreløpig ikke er satt noen lanseringsdato for filmen i Storbritannia, vet vi at den vil ha premiere i USA 13. september. Sjekk ut synopsis og trailer nedenfor.

"Reality Winner, en briljant, sarkastisk ung mistilpasset fra Texas med et ubarmhjertig behov for å hjelpe andre, finner sin moral utfordret når hun jobber som NSA-entreprenør, og til slutt lekker Russlands hackingkampanje av det amerikanske presidentvalget i 2016."