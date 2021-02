Snart slippes World of Tanks på Steam

Du ser på Annonser

Wargamings militærfest World of Tanks er endelig på vei til Steam drøyt et tiår etter at det først ble lansert. Utviklerne angir at det nå kommer snart, og da vil du slippe å bruke en separat launcher og får tilgang til blant annet Achievements og Community Hub.

Alle PC-spillere vil kunne spille mot hverandre, uansett om det er via Wargamings launcher eller Steam. Max Chuvalov, "global publishing director'" for World of Tanks, kommenterer saken:

"We've always wanted to make sure World of Tanks was available to everyone, so it's a natural step that we welcome the Steam community to our family. Soon, Steam users will be able to enjoy the hard-hitting battles only our game provides, and we really hope they enjoy them!"

