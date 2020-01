Snart starter Phantasy Star Online 2-betaen

Vi vet egentlig ikke hva som skjedde, men etter at Phantasy Star Online 2 ble sluppet i Japan for åtte år siden, så ble det igjen i Asia. Det har kommet til flere format utover PC, men det har aldri kommet til vesten.

Men under Microsofts E3-konferanse i sommer, ble det endelig kunngjort at det kommer vestover også, og nå kommer det første konkrete beviset på det. Microsoft har nå postet et langt innlegg på Xbox Wire hvor de forteller hvordan du kan delte i den lukkede beta-testen som starter den 7. februar.

Dessverre finnes det noen hinder, for det gjelder kun såkalte Xbox Insiders, og enda verre er det at det kun gjelder de som bor i Canada eller USA. Dermed er deltakelse utelukket for de fleste av oss. Men det er likevel verdt å nevne, da et lenge etterlengtet spill endelig kommer til vesten, og vil for første gang kunne spilles offisielt om en drøy uke.