Sniper Elite 5 blir større og bedre i 2022

Over to år har gått siden Rebellion bekreftet at de lager Sniper Elite 5. Den gang sa de at mer informasjon ville komme i 2020, men pandemien ødela for det. Vi får i alle fall litt før kalenderen sier 2022.

Utviklerne har gitt oss den første traileren fra Sniper Elite 5, noe som blant annet fører til at vi vet turn går til Frankrike i 1944 når spillet slippes en gang neste år. Her venter seriens største områder til nå, og Karl skal visst være langt smidigere i tillegg. Denne valgfriheten reflekteres også i utstyret, for det skal være mulig å modifisere både skarpskytteriflen, ammunisjonen og mer.

Samtidig blir det mulig å samarbeide med en venn eller innta en annen person sitt spill som en fiendtlig skarpskytter. Om du er ute etter enda mer action er også multiplayeren mot 15 andre spillere eller sammen med tre andre i kamp mot horder av fiender alternativer.

Røntgen-kameraet er selvsagt også tilbake, og som vanlig loves vi enda tydeligere detalljer og forbedringer som blant annet aktiverer det selv om vi bruker vanlige skytevåpen eller kniver.

Sniper Elite 5 skal slippes på PC, PlayStation og Xbox i 2022. De som har PC Game Pass og Xbox Game Pass kan spesielt glede seg siden spillet lanseres rett på de tjenestene.