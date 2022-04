Sniper Elite 5 er offisielt ferdigutviklet

HQ

I disse tider er det nærmest forventet at store spill utsettes minst én gang, og det har blant annet resultert i en viss mangel på store titler i april og mai. Men Sniper Elite 5 er nå ganske sikret.

Nå, omtrent to måneder før lanseringen, slår utvikleren Rebellion fast via Twitter at spillet er ferdigutviklet og klart for lansering 26. mai:

"We're thrilled to announce that @SniperElite 5 has now GONE GOLD. Our dev teams across Rebellion have done an *incredible* job and we cannot wait for everyone to get their hands on Sniper Elite 5 on May 26th"

Se den nyeste traileren nedenfor.