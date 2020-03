Sniper Ghost Warrior Contracts 2 er offisielt under utvikling

I fjor utga CI Games enda et nytt spill i Sniper Ghost-serien, men med en litt ny vri, nemlig det nye kontrakt-systemet. Spillet fikk fine anmeldelser, og nå velger utvikleren å utgi en etterfølger til det.

I et nylig intervju med det polske magasinet Strefainwestorow forteller CI Games-presidenten Marek Tyminski at Sniper Ghost Warrior Contracts 2 er under utvikling til konsollene og PC.

"Work on Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 is in full swing. It is too early to give the release date of the game, but I do not rule out that it will take place this year. The team creating the series consists of experienced people, so work on the next part is much more predictable, it is easier to plan and react on a regular basis if something is not going according to plan."

Han nevner også "a large new feature", men forteller dessverre ikke mer om spillet. Gleder du deg til en oppfølger?