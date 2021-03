Sniper Ghost Warrior Contracts 2-gameplay avslører lanseringsdato

Du ser på Annonser

Da CI Games åpenbart nok måtte utsette Sniper Ghost Warrior Contracts 2 forrige høst ønsket de først bare å si at spillet ville komme en gang i 2021. Nå vet vi at ventetiden i alle fall ikke blir et helt år.

De polske utviklerne er levert en blodig gameplaytrailer som både viser hva som skjer med menneskekroppen når den treffes av et høyt kaliber etter å ha fulgt kulen med seriens velkjente kamera, at droner selvsagt er tilbake, noen snikete manøvere, en mer høylytt sekvens og ikke minst avslører at Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vil lanseres både på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 4. juni.