Sniper Ghost Warrior Contracts 2-trailer fremhever skudd fra stor avstand

Undertegnede har alltid vært svak for skarpskytterspill, og da aller helst de som lar oss drepe fra enorm avstand. Akkurat sistnevnte er noe gjengen i CI Games har slitt litt med til tross for å ha fokusert på litt større omgivelser i det siste. Dette skal tilsynelatende ikke bli tilfellet i Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Dagens trailer, som riktignok bare er "in-engine" og ikke fra selve spillet, gjør det nemlig klart at Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vil gi oss enda flere muligheter til å drepe folk man såvidt kan se med sine egne øyne. Nærmere bestemt får vi se en ganske avslappet slemming få et skudd midt mellom øynene fra 1506 meter. Da kan man trygt si at vind og tyngekraft vil kunne påvirke skuddet, så her lukter det achievements og trophies med fokus på slikt lang vei.