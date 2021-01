Sniper Ghost Warriot-serien har solgt 11 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Når man tenker på de største etablerte AAA-spillseriene, så faller nok ikke tankene førs på CI Games' Sniper Ghost Warrior-serie, men likevel har seriens unike fokus på snikskyting hatt relativt stor suksess gjennom årene, og på tvers av de diverse kapitlene har de nå nådd en imponerende milepæl.

Via en pressemelding sendt til Gamereactor har det blitt bekreftet at serien totalt har solgt hele 11 millioner eksemplarer.

"I am happy to break 11 milion copies sold. The franchise is important to us. We have learned a lot from SGW3 and we successfully launched Sniper Ghost Warrior Contracts, which just passed the 1 million units mark. The next installment in the franchise SGW Contracts 2 will be released globally soon."

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 siktet etter å komme høsten 2020, men det skjedde åpenbart ikke, og nå venter vi bare på nyheter om når vi faktisk kan forvente det.

Liker du Sniper Ghost Warrior-serien?