SNK grunnlegger KOF Studio

For å markere 30-årsjubileet for utgivelsen av det første The King of Fighters, har SNK Corporation grunnlagtKOFStudio, som skal ta både The King of Fighters og SNKs andre klassiske kampspill trygt inn i fremtiden.

"KOF Studio vil stolt videreføre den historiske arven etter våre ikoniske kampspill-IP-er, samtidig som de skal drive utviklingen av dem inn i fremtiden", sier SNK Corporation.

SNK står bak klassiske kampspill og actionrollespill som Fatal Futy, Samurai Shodown og The King of Fighters, sistnevnte utgitt første gang i 1994. SNK arbeider for tiden med Fatal Fury: City of the Wolves og et nytt Samurai Shodown-actionrollespill.