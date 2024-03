SNK samarbeider med AKIRA-studioet for å gjenopplive IP langt fra kampspillsjangeren

HQ

Selv om SNK i dag er mest kjent som et studio dedikert til King of Fighters og andre kampspillserier, har teamet også noen kjente lisenser som regnes som høydepunktet innen arkadespill, som Metal Slug.

Serien har alltid vært ved god helse, og den har holdt seg aktiv med flere kompileringer og remastere opp gjennom årene, for eksempel Metal Slug XX i 2009. Men kanskje er det på tide med en ny retning og å bringe serien videre.

Med dette i tankene har SNK angivelig inngått et samarbeid med studioet AKIRA for å utvikle en annen IP fra katalogen enn kampspillsjangeren. Det kan være noe annet, men Metal Slug er deres mest kjente franchise i dette spekteret. I pressemeldingen heter det at "selskapet eier mer enn 200 SNK-merkede spill-IP-er, inkludert Neo Geo, og fremmer for tiden renovering for å gjenopplive og gjenopplive tidligere IP-er."

"Som en del av dette arbeidet har vi bestemt oss for å samarbeide med ARIKA, som har utmerkede evner innen spillutvikling og er godt kjent med vår IP."

AKIRA jobber for tiden med Endless Ocean Luminous, som kommer ut 2. mai, og har tidligere jobbet som støttestudio på titler som Tekken 7 og Tekken 8, så vi er nysgjerrige på hvordan de to utviklerne skaper synergier i denne "gjenopplivingen" av en SNK-franchise.

Hvordan ser du for deg et nytt Metal Slug?

Bilde fra Metal Slug XX.

Takk, VGC.