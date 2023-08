Snøhvit-sønnens regissør om Disneys nye versjon: "Walt ville snudd seg i graven nå"

HQ

David Hand er mannen som regisserte Disneys originalfilm fra 1930-tallet Snow White and the Seven Dwarfs, som i utgangspunktet er basert på et 1800-tallseventyr skrevet av Brødrene Grimm. Nå vil Disney lage en skikkelig "våken" versjon av sin gamle klassiker, og mange filmelskere (og filmskapere og skuespillere) har kritisert den nye retningen.

Snøhvit er ikke lenger hvit, men søramerikansk, og dvergene er ikke lenger dverger, men stort sett mennesker av ulike kjønn og kjønnsidentiteter. Nå har sønnen til den opprinnelige regissøren, David Hand, uttalt seg til The Telegraph om prosjektet og det faktum at filmen kanskje burde hete noe annet hvis Snøhvit verken er hvit eller omgitt av syv dverger. Sønnen sier at Walt Disney og hans avdøde far nå snur seg i graven.

"Det er et helt annet konsept, og jeg er helt uenig i det, og jeg vet at faren min og Walt også ville vært svært uenige i det.... Jeg er uenig i hele dette nye konseptet. Det er en skam at Disney prøver å gjøre noe nytt med noe som var en så stor suksess tidligere ... tankene deres er så radikale nå. De forandrer historiene, de forandrer karakterenes tankegang, de finner på nye, våkne ting, og jeg liker ikke noe av det. Jeg synes ærlig talt det er litt fornærmende det de har gjort med noen av disse klassiske filmene ... Det er ingen respekt for det Disney gjorde og det faren min gjorde. Jeg tror Walt og han ville snudd seg i graven."