Snoop Dogg blir spillbar karakter i flere Call of Duty-spill

Snoop Dogg er et popkulturelt ikon, så derfor har han det med å snike seg inn i andre bransjer, deriblant spillbransjen. Han har blant annet medvirket i livestreams av Star Wars Battlefront II, og har også før hatt med Call of Duty-serien å gjøre. Nå skal han virkelig bli en del av sistnevnte.

Via et innlegg på Call of Duty-seriens offisielle blogg har det blitt bekreftet at Snoop Dogg blir spillbar karakter i flere av spillene. Det hele starter med Sesong 3 av Call of Duty: Mobile, hvor han er et Lucky Draw den 1. april 2022. Her er han selvsagt "pyntet fra topp til tå i et 24-karakts gullbrodert antrekk."

Den 19. april dukker han også opp via en Operator Bundle i Call of Duty: Warzone og Call of Duty: Vanguard, og denne pakken byr på 10 gjenstander, hvorav tre av dem er Vanguard-eksklusiver.

"The D O Double G is back in Call of Duty and this time I'm in the freakin' game! Excited to be working with the COD team to bring some fly features for you all to enjoy,. It's dope..... y'all can play as me and get these sick items that have Snoop written all over them. Check it out," sier Snoop.