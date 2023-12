Snoop Dogg spiller hovedrollen som en tidligere fotballstjerne på bunnen av karrieren i Prime Videos The Underdoggs

Snoop Dogg har ikke lagt skjul på at han er en fan av amerikansk fotball. Noen av de store Twitch-øyeblikkene den siste tiden har faktisk involvert rapperen da han i raseri sluttet å spille Madden, og en annen gang lot han ved et uhell strømmen sin gå i timevis etter at han var ferdig med å spille sportstittelen. Nå viser Snoop nok en gang sin kjærlighet til sporten, og denne gangen i filmformat.

Prime Video har nå sluppet traileren til sportskomedien The Underdoggs, som har Snoop i hovedrollen som en pensjonert fotballspiller som etter å ha nådd bunnen får samfunnstjeneste og skal trene et uregjerlig barnefotballag i hjembyen sin. Det sier seg selv at dette fører til noen ganske sprø påfunn.

Filmen skal etter planen ha premiere på strømmetjenesten 26. januar 2024, og du kan se traileren nedenfor.