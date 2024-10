Snoop Dogg vil investere i skotsk fotballklubb inspirert av Ryan Reynolds og Wrexham

HQ

Snoop Dogg har latt seg inspirere av Ryan Reynolds og Rob McElhenney, eierne av den walisiske fotballklubben Wrexham A.F.C., og ønsker å investere i den skotske fotballklubben Celtic. Det avslørte han i et intervju med Sunday Mail, der han sa at Celtic er hans favorittklubb.

"Å investere i et idrettslag har vært noe jeg har sett på lenge - hvis jeg fikk sjansen til å investere i Celtic, ville jeg vært gal om jeg ikke tok en titt på det."

Den californiske rapperen sier at selv om han ser mye europeisk fotball, har han aldri sett fans som Celtics. "Det er en grunn til at det snakkes om fansen deres i hele Europa - de beste spillerne og trenerne i verden sier at det ikke finnes noe sted som Celtic Park, og det vil jeg gjerne være en del av."

Snoop Dogg vil gjerne bli Celtics maskot

Han forteller at han fikk ideen fra Ryan Reynolds, som sammen med Rob McElhenney kjøpte Wrexham A.F.C., det tredje eldste fotballaget i verden som slet sportslig og økonomisk, og som ønsket å promotere det og forbedre samfunnet rundt det.

Selv om det ikke er helt det samme (Snoop Dogg ville ikke kjøpe klubben helt og holdent), vil rapperen, som er god for 120 millioner pund, gjerne investere i den og til og med bli maskoten deres.

"Maskoten deres er en hund - det kunne du ikke funnet på. Snoop Dogg blir Hoopy the Hound - det må være en match made in heaven. Overskriftene skriver seg selv."