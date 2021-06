Snowboard-spillet Shredders kommer til Xbox Series i desember

Om ikke så lenge kommer Ubisofts Riders Republic, men det er langt i fra det eneste spillet basert på ekstrem- og vintersport vi får kose oss med i år.

På deres E3-presentasjon avslørte Microsoft snowboard-spillet Shredders. Spillet vil by på ekte profesjonelle snowboardkjører, hvis navn vil bli avslørt etter hvert, og det er flere forsjellige bakker og områder å slå seg løs på.

Utviklerne forteller at de, for å skape den mest intitive kontrollen, lar den ene analogstikken styre brettet, og den andre din karakters kropp og balanse.

Spillet har en langt mer avdempet presentasjon enn det ville Riders Republic, og det blir spennende å se hvordan gameplayet blir i sammenlikning, da Shredders kun konsentrerer seg om snowboarding.

Du kan se spillets trailer nedenfor. Det slippes tidseksklusivt på Xbox Series i desember, og du kan også spille det via Xbox Game Pass. Utvikleren skriver selv "Coming first on Xbox Series S/X," så utgivelser på andre plattformer virker å være underveis.