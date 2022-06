Snowpiercer når sin siste stasjon med fjerde sesong

HQ

Det ser ut til at Snowpiercer-toget er i ferd med å nå sin siste stasjon, da det nå er avslørt at sesong fire blir den siste. TNT har bestemt for å ikke fornye serien for en femte sesong, og det virker usannsynlig at den vil bli plukket opp for flere episoder av noen andre, ikke minst gitt at den verken har vært en stor kommersiell suksess eller prestert godt blant kritikere.

Snowpiercer har Jennifer Connelly og Daveed Diggs som hovedrolleinnehavere, og siden fjerde sesong er i produksjon for øyeblikket virker det sannsynlig at duoen (og toget) får et skikkelig farven når serien sendes en gang neste år.

I Europa kan du følge Snowpiercer på Netflix. Hva synes du om serien?

Takk, Screenrant