SnowRunner blir bedre på PS5 og Xbox Series i slutten av mai

HQ

Saber Interactive og Focus Home Interactive har spikret datoen for når Xbox Series- og PlayStation 5-eiere får muligheten til å oppgradere SnowRunner. Oppgraderingen slippes 31. mai og kommer til å være gratis for alle som eier spillet fra før av på PS4 eller Xbox One.

Når det gjelder hva oppgradering tilbyr, får vi vite at den kommer til å introdusere opp til 4K UHD-grafikk og støtte for 60 bilder i sekundet. Spillere vil også kunne utforske verden med opp til tre venner på alle plattformer takket være full støtte for crossplay. Utover dette kan PlayStation 5-spillere se frem mot mer innlevelse med haptisk feedback på DualSense.

Vi har også fått en ny trailer dedikert til denne nye oppdateringen, som du kan se nedenfor.