SnowRunner har mer enn 10 millioner lastebilsjåfører

Det er nesten tre år siden SnowRunner ble lansert og tilbød en helt annen vri på det grunnleggende konseptet med å levere last med en lastebil. I stedet for et sakte og jevnt tempo ble vi kastet inn i ulike katastrofer, og kjørte gjennom virkelig ulendt terreng.

Det har også mange kjøretøy å velge mellom (vi elsker fortsatt Pacific P16) og et stort utvalg av store områder å kjøre gjennom, samtidig som det ikke skader at spillet både ser morsomt ut og er morsomt å spille. Alt dette har ført til at SnowRunner har blitt veldig populært selv blant folk som normalt ikke bruker tiden sin på å spille lastebilsimulatorer.

Nå har vi fått en førsteklasses indikasjon på nøyaktig hvor stor SnowRunner har blitt, da den offisielle Twitter-kontoen for spillet avslører at det har passert 10 millioner spillere. Selv om dette ikke er det samme som solgte eksemplarer siden det ble lagt til i Game Pass i 2021, noe som sikkert førte til at mange prøvde det, er det fortsatt et resultat få titler kan skryte av. Vi synes dette er velfortjent og krysser fingrene for at vi får en oppfølger i nærmeste fremtid.