SnowRunner har solgt nesten en million eksemplarer på under en måned

Det kommer spill hvert eneste år som er designet til et så bredt publikum at det nærmest er overraskende hvis de ikke klarer å selge flere millioner eksemplarer. Dett finnes dog også nisjetitler, som plutselig overrasker med noen ganske gode salgstall, og det har skjedd nå.

SnowRunner kom i slutten av april, og nylig snakket Focus Home Interactive litt om spillets prestasjon på markedet i et investormøte. Her bekreftet de faktisk at spillet, på under fire uker, har solgt nesten en million eksemplarer.

Ledelsen hos Focus Home Interactive sa at dette er over deres forventninger, og at de har solgt ekstra mange Premium Editions og DLC. Noe tyder på at spillet er en stor suksess, så vi kan nok forvente at Saber Interactive vil levere liknende opplevelser i fremtiden.