Etter å ha gjort suksess på PC, PlayStation 4 og Xbox One for nesten nøyaktig ett år siden med over en million solgte eksemplarer, meddeles det nå at SnowRunner også er på vei til Nintendo Switch. Det slippes til Nintendos hybridkonsoll den 18. mai, og da kan du kjøre lastebilder fra Ford, Chevrolet og Freightliner i håndholdt format.

Kommer du til å spille dette på Switch?