Snu et nytt blad i bybyggeren Ark of Charon.

Ark of Charon kommer fra utgiveren Sunsoft og utvikleren Angoo Inc. og er et kommende bybyggerspill der du ikke river ned naturen for å bygge ditt eget grå megaprosjekt, men jobber i harmoni med naturen.

Du bygger opp din egen bosetning fra et lite ungt tre, og du skal ta vare på treet ditt etter hvert som det vokser. Ark of Charon er både en kolonisimulator og et tårnforsvarsspill, ettersom du må utstyre treet ditt med midler til å forsvare seg mot trusler.

"Vi gleder oss til å presentere dette sjarmerende og underholdende spillet for verden", sier representativ direktør for Angoo Inc. Hiroshi Nakagawa. "Det er fortsatt et stykke igjen til lanseringen, men teamet jobber hardt for å skape en underholdende opplevelse som vi gleder oss til å se spillerne ta i bruk."

Ark of Charon forventes å lanseres i 2024, og du kan ønske deg spillet på Steam allerede nå.