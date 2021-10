HQ

Da vi endelig fikk en ny trailer fra Hyper Light Drifter-skapernes Solar Ash i sommer sa de at spillet ville lanseres den 26. oktober. Dessverre får vi altså ikke kose oss med det lovende spillet om to uker likevel.

Heart Machine forteller at de trenger litt mer tid for å gjøre en siste finpuss, og har derfor bestemt seg for å utsette Solar Ash til den 2. desember.