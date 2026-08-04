Solenergi dominerer nå energimiksen i California

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Det er mye debatt uansett hvilken type energi vi velger, siden alt har sine ulemper. Men én ting mange ser ut til å være enige om, er at solenergi er et fornuftig valg.

Nå melder The Spokesman at California nådde en utrolig milepæl i mai, da mer enn halvparten av energien som ble produsert i USAs største delstat, kom fra solen. Dette ble delvis oppnådd gjennom batterikapasitet som gjør det mulig å lagre strøm om natten, noe som dermed gir bedre utnyttelse av energien.