Solium Infernum viser frem sine djevelske detaljer i en ny oversiktstrailer

Helvete virker ikke som et bra sted å herske, om ikke annet så fordi du hele tiden må passe deg for kniver i ryggen. Men som ambisiøse djevler i Solium Infernum er det alt vi noensinne har ønsket oss. Derfor er vi villige til å gjøre hva som helst for å erobre Pandemoniums sete, enten det er mot AI eller mot venner.

Solium Infernum er et strategispill som skiller seg ut fra mengden, som du kan se i den nye traileren, som gir deg en god oversikt over hva spillet handler om hvis du ikke er klar over det. Den går også nærmere inn på hvorfor det er så annerledes.

En stor endring er for eksempel at du ikke kan gå til krig uten videre, du må finne politiske unnskyldninger for å knuse fiendene dine og holde tungen like skarp som våpnene du bruker i kamp. Ta en titt på oversiktstraileren nedenfor for å se mer av hva vi mener.