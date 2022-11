Solo: A Star Wars Story-forfatteren ønsker seg en oppfølger

Solo: A Star Wars Story tjente ikke på langt nær så mye penger som andre kapitler i serien, og den fikk heller ikke like gode anmeldelser, men i årene etter premieren har den funnet sine fans, som også ønsker seg en oppfølger.

Og spør du manusforfatteren bak, Jonathan Kasdan, bør det komme en oppfølger. I et intervju med ComicBook.com sier han dette:

"The reason for a Solo 2 is if there's a great reason, and certainly I'd be game if there was... there were so many great characters we were able to establish, and for me, the strongest argument for a Solo 2 is the movie was Alden's journey to owning that mantle, and by the end of it I thought he really did, and he didn't get the fun of getting to just inhabit it for a movie, so I'd love to see him back."

Alden Ehrenreich har tidligere også vist interesse for å komme tilbake.