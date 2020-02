Soma-skaperne viser gameplay i teaser for nytt spill

De siste månedene har Frictional Games fått fans av Soma og Amnesia-spillene til å sitte på kanten av stolene sine med et såkalt "augmented reality game" for sitt neste spill, men det kan virke som om vi endelig nærmer oss en skikkelig avduking.

Svenskene har nemlig gitt oss en ny trailer fra det kommende prosjektet, og denne gangen er det ikke et pulserende lys, steiner eller noe slikt. Dagens teaser er i stedet det som kan virke som gameplay for en blinke-lignende effekt gradvis avslører et ørkenlignende landskap hvor det kommer et sterkt lys fra en mystisk hule. Samtidig hører vi en kvinnelig stemme si noen setninger som virkelig gir meg Soma- og Amnesia-vibber, så jeg tror det er liten tvil om at studioet fortsetter suksessoppskriften sin med mystikk og skrekk. Teasertraileren heter forresten I am Tasi i tilfelle du tror det kan skjule seg et anagram der.