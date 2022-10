Somerville kommer i midten av november

HQ

Ganske ut av det blå har utvikleren Jumpship nylig avslørt når sci-fi-eventyrspillet Somerville skal lanseres. Spillet debuterer om drøye to uker, 15. november for å være nøyaktig, og slippes på PC (både Epic Games Store og Steam) og på Xbox-konsoller (til og med rett på Game Pass).

Teaseren som du kan se nedenfor bekrefter all denne informasjonen. Og når det gjelder hva Somerville handler om, sier Steam-oppføringen: "In the wake of catastrophe you must find the means to make your family whole again. Somerville is a Sci-Fi adventure grounded in the intimate repercussions of large scale conflict."

Kommer du til å spille Somerville?