Son Heung-min: fra Pitch til Rift in ny League of Legends-video

I en ny video med tittelen From the Pitch to the Rift deler den anerkjente fotballspilleren Son Heung-min, spiss for Tottenham Hotspur og en nøkkelfigur på det sørkoreanske landslaget, sin lidenskap ikke bare for fotball, men også for det populære spillet League of Legends. Klippet gir et intimt innblikk i hans liv som idrettsutøver og gamer, og viser hvordan disse to lidenskapene flettes sammen i hans daglige rutine.

Fra ung alder har Son vært oppslukt av fotball, og han begynte å spille da han var åtte år gammel. I videoen forteller han om sin reise, fra han fikk sin første proffkontrakt med Hamburg som 16-åring til han ble en stjerne i Premier League, der han har spilt i nesten ti år. Men han bekjenner også sin kjærlighet til League of Legends, som han begynte å dyrke under covid-19-pandemien. Til tross for sine fotballferdigheter innrømmer spilleren at det var utfordrende å starte med fotball, med latterliggjøring fra venner og presset ved å være nybegynner i et konkurransemiljø.

Son Han beskriver sin erfaring med å spille som jungler, velge karakterer som Vi og Lee Sin, og sammenligner spillets strategier med dem han bruker på banen. "Hvis jeg har muligheten, må jeg score mål", understreker han, og understreker konkurranseinstinktet sitt både i spill og fotball. Hans tilknytning til e-sport strekker seg til hans beundring for T1 og stjernespilleren Faker, som han anser som den beste i e-sportshistorien.

Gjennom hele videoen fremhever Son også viktigheten av å opprettholde båndene til hjemlandet gjennom gaming. Til tross for tidssoneforskjellene og den høye pingen han opplever når han spiller på koreanske servere, finner fotballspilleren glede og moro i spillet, noe som står i kontrast til presset han føler på banen. "League of Legends er en av de tingene som alltid knytter meg til hjemmet", sier Son, og reflekterer over hvordan videospill gir ham en flukt og et sted å koble av.

I tillegg forteller spilleren at han gleder seg til å lære storebroren sin å spille, og på den måten videreføre sin kjærlighet til spillet til neste generasjon. Videoen viser ikke bare Sons fotballtalent, men avslører også en mer personlig og gjenkjennelig side av en person som har inspirert millioner av mennesker.

Med sin dedikasjon til både fotball og e-sport fortsetter Son Heung-min å demonstrere at lidenskap kan manifestere seg i flere former, og inspirerer både unge idrettsutøvere og gamere. Nå vil vi gjerne vite mer om deg. Hva er din favorittidrett og ditt favorittspill, og hvordan henger de sammen i livet ditt? Fortell oss det i kommentarfeltet!

Du kan se hele videoen rett nedenfor.