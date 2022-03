Sonic 2-filmens produsent vil skape et "Sonic Cinematic Universe"

HQ

Til tross for noen utmerkede forsøk som Sonic Colors og Sonic Generations, har Sega aldri klart å finne tilbake til formelen som gjorde Sonic the Hedgehog til et fenomen på samme nivå som Super Mario på 90-tallet.

Det virket derfor som et litt desperat forsøk da det for noen år siden ble besluttet å lage en spillefilm basert på det lynraske pinnsvinet. Men Sonic-filmen fra 2020 var en overraskende stor suksess, og i morgen har oppfølgeren Sonic the Hedgehog 2 premiere på norske kinoer.

Det virket derfor som et litt desperat forsøk da det for noen år siden ble besluttet å lage en spillefilm basert på det lynraske pinnsvinet. Men Sonic-filmen fra 2020 var en overraskende braksuksess, og om bare noen dager kommer oppfølgeren Sonic the Hedgehog 2 på svenske kinoer.

Og det er tegn på at produsentene av filmserien virkelig begynner å få selvtillit. Med den kommende premieren sier filmens produsent Toby Ascher at de har store planer for filmserien:

"We're creating a Sonic cinematic universe, so we knew we were going to add characters, like Tails and Knuckles; new to the films but beloved by gamers all over the world."

Filmunivers har blitt et moteord innen filmindustrien siden Marvel begynte å håve inn milliarder takket være sitt Marvel Cinematic Universe, som kombinerte deres mange tegneserier for å lage et samlet filmunivers. Det blir spennende å se hvordan Sonics filmunivers utvikler seg.