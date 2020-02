Sonic at the Olympic Games kommer til mobil i mai

Sonic at the Olympic Games - Tokyo 2020 kommer til Android og iOS den 7. mai, to måneder før lekene starter i juli. Det bekreftet Sega nylig sammen med en ny trailer som du kan se nedenfor.

Spillet er åpent for forhåndsregistrering, så hvis du er ivrig, kan du registrere deg tidlig (og hvis flere gjør det sammen med deg, vil dere få diverse belønninger). Klikk deg inn her for alle detaljer om spillet.