Sonic besøker Monster Hunter Rise neste uke

Samarbeid er det nye store i spillverdenen, selv mellom tidligere konkurrenter, men også med ting vi vanligvis ikke forbinder med hverandre i det hele tatt. Ed Sheeran har tidligere sagt at han vil samarbeide med Pokémon Go, Fortnite får besøk av bokstavelig talt alt mulig og nå inntar Sonic the Hedgehog Monster Hunter Rise. Det blå pinnsvinet løper inn i spillet 26. november og vil være en belønning for et eventoppdrag.

Tre antrekk vil bli utgitt i forbindelse med dette eventet og det ser også ut til at det er mulig for palicoen din å bli Super Sonic, men vi vet ennå ikke hvordan man får til dette. I traileren får vi også se jegeren samle ringer, men om dette faktisk blir implementert i spillet gjenstår å se.

