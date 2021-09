Sonic Colours: Ultimate-musikken slippes på vinyl

HQ

Etter at Sonic Colours: Ultimate ble sluppet på PC og konsoller tidligere denne uken har det nå også fått en spesiell vinylutgave for sitt remiksede soundtrack.

To versjoner har vært tilgjengelige, men Sprite Trail Splatter-utgaven har allerede blitt utsolgt etter å ha vært begrenset til 500 eksemplarer. Random Sprite-Colored-versjonen er dog fortsatt tilgjengelig i fargene oransje, grønt, blått og lilla. Denne koster $39,99 og inneholder 21 spor fordelt på to separate plater. Om det høres ut som noe for deg er det bare å surfe over hit og bestille på iam8bit med leveranse i løpet av andre kvartalet av 2022.

