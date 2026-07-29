LIVE
HQ
logo hd live | Halo: Campaign Evolved
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter

      Sonic får en luksuriøs arkadeopplevelse med to nye arkadekabinetter

      Sega og Arcade1Up lanserer to arkadeskap med fire klassiske « Sonic the Hedgehog-spill, med planlagt lansering til høsten.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Hvis du elsker Sonic the Hedgehog og gjerne vil ha et morsomt og stilig utstyr hjemme for å vise din kjærlighet til den fartglade pinnsvinet, vil du bli glad for å høre at Sega har inngått et samarbeid med Arcade1Up for å tilby et kult nytt produkt. De lanserer to arkadeskap i full størrelse med fire Sonic-klassikere.

      Den ene heter Deluxe Series og har en 17-tommers skjerm; den er tilgjengelig blant annet via Amazon. Den andre er en Costco-eksklusiv modell kalt Supreme Series, med en 19-tommers skjerm. Kabinettene er «utformet med autentiske arkadekontroller, oppslukende stereolyd og en levende skjerm», og inkluderer følgende titler:


      • Sonic 1

      • Sonic 2

      • Sonic 3D Blast

      • Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

      Vi har ikke en lanseringsdato ennå, men begge er planlagt å lanseres i høst til en pris på 599,99 dollar.

      Sonic får en luksuriøs arkadeopplevelse med to nye arkadekabinetter
      Sonic får en luksuriøs arkadeopplevelse med to nye arkadekabinetter


      Loading next content