Sonic får en luksuriøs arkadeopplevelse med to nye arkadekabinetter

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Hvis du elsker Sonic the Hedgehog og gjerne vil ha et morsomt og stilig utstyr hjemme for å vise din kjærlighet til den fartglade pinnsvinet, vil du bli glad for å høre at Sega har inngått et samarbeid med Arcade1Up for å tilby et kult nytt produkt. De lanserer to arkadeskap i full størrelse med fire Sonic-klassikere.

Den ene heter Deluxe Series og har en 17-tommers skjerm; den er tilgjengelig blant annet via Amazon. Den andre er en Costco-eksklusiv modell kalt Supreme Series, med en 19-tommers skjerm. Kabinettene er «utformet med autentiske arkadekontroller, oppslukende stereolyd og en levende skjerm», og inkluderer følgende titler:



Sonic 1



Sonic 2



Sonic 3D Blast



Dr. Robotnik's Mean Bean Machine



Vi har ikke en lanseringsdato ennå, men begge er planlagt å lanseres i høst til en pris på 599,99 dollar.