HQ

Sonic Superstars er et av årets mest underholdende plattformspill og byr på et klassisk Sonic-eventyr med sidescrolling og høy hastighet, samt muligheten til å spille co-op. Vi regner med at mange av dere vil kose dere med dette spillet i juleferien, og faktum er at vi nå kan pimpe julestemningen litt ekstra takket være gratis DLC.

Designet minner om den tilsvarende gaven i Sonic Frontiers fra i fjor og er en fin liten bagatell vi absolutt synes du skal benytte deg av.